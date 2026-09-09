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«Переоцененный игрок!» Фанаты «Галатасарая» критикуют Батракова после поражения от «Спортинга»

«Переоцененный игрок!» Фанаты «Галатасарая» критикуют Батракова после поражения от «Спортинга»

Нелучший матч.Алексей Батраков дебютировал в Лиге чемпионов. Его «Галатасарай» уступил на выезде «Спортингу», хотя открыл счет уже на пятой минуте и большую часть игры контролировал ход встречи.

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