«Переоцененный игрок!» Фанаты «Галатасарая» критикуют Батракова после поражения от «Спортинга»

Нелучший матч.Алексей Батраков дебютировал в Лиге чемпионов. Его «Галатасарай» уступил на выезде «Спортингу», хотя открыл счет уже на пятой минуте и большую часть игры контролировал ход встречи.
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