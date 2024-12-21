Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали на границе Тывы

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на границе Тывы. Как сообщается в материале пресс-службы регионального управления МЧС, подземные толчки произошли на 28 километров юго-западнее населенного пункта Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района.
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