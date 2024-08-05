В Сочи провели личный прием жителей Адлерского района Прием граждан в режиме видеоконференцсвязи по поручению главы Сочи провела исполняющая обязанности первого заместителя Галина Москалева.
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В Сочи провели личный прием жителей Адлерского района Прием граждан в режиме видеоконференцсвязи по поручению главы Сочи провела исполняющая обязанности первого заместителя Галина Москалева.