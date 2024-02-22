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Новый Нижегородский

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Производственное объединение “Оргхим” приглашает на...

Производственное объединение “Оргхим” приглашает на...

Производственное объединение “Оргхим” приглашает на работу: электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования; контролёра качества; слесаря-ремонтника; слесаря по КИПиА; водителя автопогрузчика; аппаратчика; дробильщика; водителя на автомобиль УАЗ (буханка).

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