Производственное объединение “Оргхим” приглашает на работу: электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования; контролёра качества; слесаря-ремонтника; слесаря по КИПиА; водителя автопогрузчика; аппаратчика; дробильщика; водителя на автомобиль УАЗ (буханка).
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