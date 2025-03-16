Александр Беглов поздравил с 70-летием настоятеля Вознесенского собора протоиерея Геннадия Зверева

Губернатор отметил, что трудами отца Геннадия восстановлено почти 40 храмов Губернатор Александр Беглов направил поздравление с 70-летием почетному благочинному Пушкинского благочиния, настоятелю Вознесенского (Софийского собора) протоиерею Геннадию Звереву.
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