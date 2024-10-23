Магнитные бури в ноябре 2024 года: календарь опасных дат

Global Look Press/Elena Mayorova С разной периодичностью на Землю обрушиваются магнитные бури. Они могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток и приводить к различным последствиям – как для людей, так и для электроприборов.
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