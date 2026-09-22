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Газета.ру

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Под Екатеринбургом на видео попало, как мужчина напал на девушек из другого авто

Под Екатеринбургом на видео попало, как мужчина напал на девушек из другого авто

Под Екатеринбургом пассажир Audi напал на девушек из другого автомобиля на одной из трасс. Об этом сообщил Telegram-канал «АСТ-54 Black».

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