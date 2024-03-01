С 1 марта в Кузбассе запрещена продажа энергетических напитков детям и подросткам

Запрет обусловлен вступление в силу соответствующего регионального закона.В Кузбассе с 1 марта 2024 года вступил в силу региональный закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков детям и подросткам.
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