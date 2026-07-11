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СМИ: человек погиб при взрыве фейерверков в квартире многоэтажки

СМИ: человек погиб при взрыве фейерверков в квартире многоэтажки

Ночью 11 июля в одной из многоэтажек на Криворожской улице в Москве произошел пожар. Возгорание возникло в двухкомнатной квартире, их здания спасли 11 человек, в числе которых оказался ребенок, сообщает канал "ЧСтные новости Москвы" в MAX.

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