СМИ: человек погиб при взрыве фейерверков в квартире многоэтажки

Ночью 11 июля в одной из многоэтажек на Криворожской улице в Москве произошел пожар. Возгорание возникло в двухкомнатной квартире, их здания спасли 11 человек, в числе которых оказался ребенок, сообщает канал "ЧСтные новости Москвы" в MAX.