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"Стивен Дурында" помог аферистам выманить более 2 млн руб. у нижегородки

"Стивен Дурында" помог аферистам выманить более 2 млн руб. у нижегородки

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов В Нижнем Новгороде 57-летняя жительница Автозаводского района стала жертвой мошенников, которые с середины апреля 2026 года звонили ей якобы из Росфинмониторинга и от силовиков.

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