В Иране заявили о праве на ответ на атаку ЦАХАЛ

Тегеран оставляет за собой право ответить на атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщила миссия Ирана при Организации Объединенных Наций в письме на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которое приводит РИА Новости.
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