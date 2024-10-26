В Иране заявили о праве на ответ на атаку ЦАХАЛ

Тегеран оставляет за собой право ответить на атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщила миссия Ирана при Организации Объединенных Наций в письме на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которое приводит РИА Новости.