Steak Lovers
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Steak Lovers

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Десерт на лето: в меру сладкий, но совсем без добавления сахара

Десерт на лето: в меру сладкий, но совсем без добавления сахара

Овсянка с бананами и какао — отличный вариант сладкого, который не требует добавления сахара. Такой десерт порадует своей текстурой и ароматом, а простота приготовления делает его доступным даже новичкам на кухне.

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