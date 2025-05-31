Десерт на лето: в меру сладкий, но совсем без добавления сахара

Овсянка с бананами и какао — отличный вариант сладкого, который не требует добавления сахара. Такой десерт порадует своей текстурой и ароматом, а простота приготовления делает его доступным даже новичкам на кухне.
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