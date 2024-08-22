Гречневая крупа: полезный продукт, но будьте осторожны!

Врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева предостерегла от чрезмерного употребления гречневой крупы вечером людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как это может вызвать спазмы и вздутие живота.
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