Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

«Лидс» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

«Лидс» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Лидсом» в 23-м туре АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх