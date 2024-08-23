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Боец отряда Кривоноса "Борзый" призвал ВСУ пойти против киевского режима

Боец отряда Кривоноса "Борзый" призвал ВСУ пойти против киевского режима

Боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, состоящего из бывших вояк украинской армии, выступил с обращением к действующим военным ВСУ и призвал устроить бунт на Украине – это может спасти тысячи жизней.

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