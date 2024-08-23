Боец отряда Кривоноса "Борзый" призвал ВСУ пойти против киевского режима

Боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, состоящего из бывших вояк украинской армии, выступил с обращением к действующим военным ВСУ и призвал устроить бунт на Украине – это может спасти тысячи жизней.
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