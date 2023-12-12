В Новосибирске уборочные грейдеры сломались после снегопадов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отреагировал на новость о поломке новой снегоуборочной техники.На прошлой неделе, с 4 по 10 декабря, на улицах Новосибирска выпало столько снега, что уборочные грейдеры вышли из строя.
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