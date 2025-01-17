Настоятель Кизического монастыря: «Окунаться в купель в Крещение необязательно»

Окунаться в купель в праздник Крещения Господня необязательно. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной теме обеспечения безопасности в местах массового купания в праздник Крещения Господня, рассказал настоятель Свято-Введенского Кизического мужского монастыря Казани игумен Пимен Ивентьев.