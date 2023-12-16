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В Москве задержан участник рэп-баттла, заявивший о желании избить беременную русскую

В Москве задержан участник рэп-баттла, заявивший о желании избить беременную русскую

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции задержали в Москве участника рэп-баттла, который на разошедшемся в интернете видео заявил, что хочет избить беременную русскую женщину.

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