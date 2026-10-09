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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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От "умных ульев" до летающих помощников. Как готовят фермеров в Алтайском крае

От "умных ульев" до летающих помощников. Как готовят фермеров в Алтайском крае

Содержание курсов формируют с учетом потребностей сельского хозяйства конкретного региона В Алтайском крае 58 человек учатся управлять сельскохозяйственными беспилотниками, работать с "умными ульями" и создавать собственный агробизнес.

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