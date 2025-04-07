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Генсек НАТО Рютте призвал Россию «танцевать танго», чтобы добиться мира с Украиной

Генсек НАТО Рютте призвал Россию «танцевать танго», чтобы добиться мира с Украиной

БРЮССЕЛЬ, 7 апреля, ФедералПресс. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в интервью CBS, что для урегулирования конфликта с Украиной Россия «тоже должна танцевать танго», но, по его мнению, пока этого не происходит.

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