Генсек НАТО Рютте призвал Россию «танцевать танго», чтобы добиться мира с Украиной

БРЮССЕЛЬ, 7 апреля, ФедералПресс. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в интервью CBS, что для урегулирования конфликта с Украиной Россия «тоже должна танцевать танго», но, по его мнению, пока этого не происходит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии