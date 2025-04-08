ИИ сокращает штат в международных компаниях

Генеральный директор международной интернет-компании Shopify, которая занимается разработкой программного обеспечения для онлайн и розничных магазинов, Тоби Лютке разослал сотрудникам памятку, в которой говорится, что, прежде чем просить больше персонала или ресурсов, команды должны доказать, почему они не могут добиться желаемого с помощью ИИ.
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