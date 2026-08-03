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Газета.ру

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Врач Авраменко: спать вместе с младенцем в одной кровати нельзя до трех месяцев

Врач Авраменко: спать вместе с младенцем в одной кровати нельзя до трех месяцев

Безопаснее всего с точки зрения риска развития синдрома внезапной детской смерти для новорожденного ребенка считается сон в отдельной кроватке в комнате вместе с родителями, на спине, без подушки, на упругом матрасе, рассказала "Газете.

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