Защитник «Ак Барса» Юдин о 5:4 с «Авангардом»: «Игра сложно складывалась. Нельзя давать сопернику забивать первым»

– Сложно складывалась игра, нам стоит об этом подумать. Думаю, тренерский штаб внесет коррективы, нам нельзя так начинать матчи, давать сопернику забивать первым.
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