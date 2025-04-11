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Ледокол «Арктика» чудом избегает столкновения с палаткой рыбака на льду

Ледокол «Арктика» чудом избегает столкновения с палаткой рыбака на льду

Атомный ледокол «Арктика» почти столкнулся с палаткой, в которой спал рыбак. Инцидент произошел на льду, но всё обошлось без последствий.

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Комментарии
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Eduard
Ха,ха,ха.Какая чушь!
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21 час.
Eduard
Палатка чуть не &quot;расплющила&quot; ледокол!
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21 час.
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