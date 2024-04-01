Скорые в прифронтовой зоне обеспечат средствами защиты, в том числе радиоэлектронной борьбы. Это следует из перечня поручений президента Владимира Путина, итогам встречи с участниками форума «Все для Победы!», опубликованного на сайте Кремля.
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