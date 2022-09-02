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Главу МИД Германии раскритиковали из-за слов о поддержке Украины

Главу МИД Германии раскритиковали из-за слов о поддержке Украины

  Представители партий ФРГ раскритиковали главу МИД Бербок из-за слов о поддержке Украины Представители германских партий ХДС «Христианско-демократический союз», «Левые»  Представители партий ФРГ раскритиковали главу МИД Бербок из-за слов о поддержке Украины Представители германских партий ХДС «Христианско-демократический союз», «Левые» и «Альтернатива для Германии» раскритиковали слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о ее намерении поддерживать Украину столько, сколько потребуется — независимо от того, что думают ее избиратели.

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