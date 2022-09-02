Главу МИД Германии раскритиковали из-за слов о поддержке Украины

Представители партий ФРГ раскритиковали главу МИД Бербок из-за слов о поддержке Украины Представители германских партий ХДС «Христианско-демократический союз», «Левые» Представители партий ФРГ раскритиковали главу МИД Бербок из-за слов о поддержке Украины Представители германских партий ХДС «Христианско-демократический союз», «Левые» и «Альтернатива для Германии» раскритиковали слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о ее намерении поддерживать Украину столько, сколько потребуется — независимо от того, что думают ее избиратели.