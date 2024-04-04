Ненадолго заглянем в рубрику "Их нравы".Министр юстиции земли Саксония Катя Майер и семейный министр земли Северный Рейн-Вестфалия Жозефина Пауль объявили о решении "связать себя узами брака", сообщили немецкие СМИ.
Зелёные лесбиянки станут первой вступившей в «брак» однополой парой среди министров в ФРГ
Комментарии
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Странник
"Они выражают надежду, что многие германские чиновники последуют примеру двух "министерок"." т.е. германия страна пидор..в? нда, действительно, больше им не чем гордиться.
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18 час.
Natalija Osminina
ЕС распадется и соберется в новые зоны. На западе - зону Великобритании, в центре- зону Ватикана, на востоке- зону России. В зоне Великобритании будут внедрять радужные ценности. Казалось бы в зоне Ватикана будет божественный порядок? Ан нет. Ватикан был вынужден вступить в союз со Швабом, который вложил деньги в эту зону- бывшей Гасбсбургской империи. И потому Папа сразу стал привечать и пидоров и трансгендеров. И тогда и Словакия и Венгрия и даже северная Италия попадут под эту пропаганду, католичество себя полностью дискредитирует. Постепенно страны из центральной зоны будут отпочковываться в российскую зону. И усэ будэ Россия))) И кстати, именно за этого непотребства от Германии уйдет ГДР в зону России.
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10 час.
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