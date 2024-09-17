Видеоисторию жительницы Алексеевского о своих питомцах отметили на конкурсе

Более 90 москвичей стали победителями и призерами детского конкурса «Про мой район». В номинации «Видеоистория «Мой питомец» в возрастной категории 15-17 лет третье место заняла 16-летняя Валентина Шипова из района Алексеевский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии