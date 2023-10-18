Два жилых дома на 1096 квартир построят в городе-парке «Первый Московский» на территории ТиНАО. Помимо этого, запланирован детский сад на 350 мест, комплексное благоустройство и озеленение дворовых территорий, а также организация плоскостных парковок.
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