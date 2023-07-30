Украинские беспилотники вновь атаковали Москву

propleks смирнов

Как задолбали все эти сообщения!И эти удары вызывают гнев как на хохлов так и на нашу верховную власть,доколе это будет продолжаться?Путин и его окружение форменные трусы!Ему далеко до товарища Сталина Иосифа Виссарионовича!Надоели все эти блеяния на счёт того что мы не будем бить по мирным жителям!Там давно уже не осталось мирных жителей и любящих Россию и русских ,там явные враги покланяющие бендере и Адольфу Гитлеру!Украинцы всегда были твари,предатели,одним словом Мазепы!