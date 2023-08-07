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Кубок лиг. «Интер Майами» в гостях у «Далласа» в 1/8 финала. Месси открыл счет на 6-й минуте с передачи Альбы

Кубок лиг. «Интер Майами» в гостях у «Далласа» в 1/8 финала. Месси открыл счет на 6-й минуте с передачи Альбы

Игроки «Интер Майами» Лионель Месси, Серджи Бускетс и Жорди Альба вышли на поле с первых минут. Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики.

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