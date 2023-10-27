NRK: норвежский мэр убрал российский венок с памятника советским воинам

Мэру норвежского муниципалитета Сер-Варангер Магнусу Меланду не понравилось, что российский консул Николай Коныгин возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям в городе Киркенес, и мэр решил убрать венок, передает издание NRK.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии