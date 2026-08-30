В Волгограде состоялась рабочая встреча Вячеслава Володина и Андрея Бочарова

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел рабочую встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
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