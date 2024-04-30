Рогов: в Работино остаются незначительные очаги сопротивления ВСУ

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в населенном пункте Работино Запорожской области остаются отдельные незначительные очаги сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии