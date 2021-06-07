udm-info

164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис
    Когда-то, еще в советские времена, в журнале "Крокодил" были опубликованы два рисунка. На одном был изображен подземн...Шантаж прививкой:...
  • Yvan
    Жажда халявы отшибает разум.Учительница из Уд...
  • Николай Сироткин
    Сколько же у нас ещё Дураков? Телевизор ежедневно талдычит о всякого рода мошенниках, народ, что глухой и слепой? Учи...Учительница из Уд...

Баллоны с остатками газа обнаружены за больницей на СХВ в Ижевске

Баллоны с остатками газа обнаружены за больницей на СХВ в Ижевске

«Очередной вызов для Минприроды. Решили проверить, как работает министерство, специалисты которого обещали через местную администрацию убрать мусор, в том числе и баллоны из-под газа», - пишут сегодня утром горожане на странице «Благоустройство г.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх