Баллоны с остатками газа обнаружены за больницей на СХВ в Ижевске

«Очередной вызов для Минприроды. Решили проверить, как работает министерство, специалисты которого обещали через местную администрацию убрать мусор, в том числе и баллоны из-под газа», - пишут сегодня утром горожане на странице «Благоустройство г.
«Очередной вызов для Минприроды. Решили проверить, как работает министерство, специалисты которого обещали через местную администрацию убрать мусор, в том числе и баллоны из-под газа», - пишут сегодня утром горожане на странице «Благоустройство г.
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