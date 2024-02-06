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Байден заявил, что недавно общался с покойным президентом Франции Митерраном

Байден заявил, что недавно общался с покойным президентом Франции Митерраном

Президент США Джо Байден вновь попал в неловкую ситуацию в ходе встречи с избирателями в Лас-Вегасе. Действующий глава государства сообщил, что недавно говорил со своим коллегой из Франции Франсуа Миттераном.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Старина Джо отжигает не по детски.Ну не сказал же где общался.В своем Зазеркаалье после дозы транквилизаторов.И не такое приснится.
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22 час.

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