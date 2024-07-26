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Сооснователь картеля "Синалоа" и сын наркобарона Гусмана сдались США

Сооснователь картеля "Синалоа" и сын наркобарона Гусмана сдались США

Исмаэль "Эль Майо" Самбада Гарсия, 76-летний сооснователь крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа", и Хоакин Гусман Лопес, сын известного наркобарона Хоакина "Коротышки" Гусмана, сдались американским властям.

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