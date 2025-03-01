Песков заявил, что Зеленский визуально «выглядит не очень»

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский визуально выглядит «не очень».Таким образом он ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, не чувствует ли себя Зеленский загнанным в угол.
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