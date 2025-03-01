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Песков заявил, что Зеленский визуально «выглядит не очень»

Песков заявил, что Зеленский визуально «выглядит не очень»

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский визуально выглядит «не очень».Таким образом он ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, не чувствует ли себя Зеленский загнанным в угол.

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