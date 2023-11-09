В США не верят в возможность проведения украинского «саммита мира» до конца года

РИАМО - 9 ноя. Киев надеялся организовать саммит по урегулированию украинского конфликта до конца 2023 года, но согласно данным американской газеты The Wall Street Journal, он может не состояться из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Газета.
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