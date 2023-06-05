Пронедра

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Астероид диаметром от 300 до 800 метров приближается к планете Земля

Астероид диаметром от 300 до 800 метров приближается к планете Земля

Астероид диаметром от 300 до 800 метров приближается к планете Земля Владислав ВислАстероид 1994 XD диаметром от 300 до 800 метров приближается к Земле.

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