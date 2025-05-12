Садовод Воронова: луковый отвар защитит растения на даче от насекомых

Дачники могут опрыскивать посадки и деревья на участке самостоятельно приготовленными луковым, горчичным или чесночным отварами, а также настоем на помидорной ботве, чтобы защитить их от насекомых-вредителей.
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