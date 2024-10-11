Аналитики выяснили, что iPhone легче выгодно перепродать, чем Android-смартфоны

41% "яблочников" успешно перепродали или сдали свои гаджеты в trade-in По данным Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), владельцы смартфонов Apple чаще других перепродают свои устройства на вторичном рынке, получая прибыль или участвуя в программах trade-in.
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