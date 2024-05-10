ЕС угрожает Китаю жёсткими мерами, а BYD заявляет о намерениях возглавить европейский рынок автомобилей на новых источниках энергии. В этом поможет флот огромных судов

10 мая IT House сообщила, что, по сообщению Jiemian News, Шу Юйсин, генеральный менеджер европейского отдела продаж автомобилей BYD, заявил 9 мая по местному времени BYD стремится превзойти Volkswagen, Tesla и Stellantis и стать крупнейшим в Европе продавцом автомобилей на новых источниках энергии к 2030 году.
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