ЕС угрожает Китаю жёсткими мерами, а BYD заявляет о намерениях возглавить европейский рынок автомобилей на новых источниках энергии. В этом поможет флот огромных судов

﻿﻿10 мая IT House сообщила, что, по сообщению Jiemian News, Шу Юйсин, генеральный менеджер европейского отдела продаж автомобилей BYD, заявил 9 мая по местному времени BYD стремится превзойти Volkswagen, Tesla и Stellantis и стать крупнейшим в Европе продавцом автомобилей на новых источниках энергии к 2030 году.