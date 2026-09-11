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Мы соседи по планете

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«Британская резня питомцев»: зачем люди добровольно убили 750 тысяч кошек и собак

«Британская резня питомцев»: зачем люди добровольно убили 750 тысяч кошек и собак

Страх, суета, паника, массовая истерия… Все это — неизменные спутники войны. Когда в газетах пишут о приближающемся апокалипсисе, а количество предполагаемых жертв исчисляется миллионами, сложно сохранять трезвый рассудок и мыслить рационально.

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