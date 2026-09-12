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Пронедра

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В Грузии фестиваль Zion отказал россиянам, но быстро сдался

В Грузии фестиваль Zion отказал россиянам, но быстро сдался

Скандал на фестивале Zion в Тбилиси: организаторы сначала запретили въезд россиянам, но потом убрали ограничение.

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