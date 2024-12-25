Шавкат Мирзиеев прилетел в Петербург для участия в саммите СНГ

Лидеры стран обсудят дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в саммитах СНГ и ЕАЭС, рассказала пресс-служба главы государства.
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