День ракетных войск и артиллерии: история, традиции, современность

19 ноября в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Этот праздник посвящен ветеранам и военнослужащим этих видов вооруженных сил, которые внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне и в обеспечение безопасности страны в мирное время.
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