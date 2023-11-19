День ракетных войск и артиллерии: история, традиции, современность

19 ноября в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Этот праздник посвящен ветеранам и военнослужащим этих видов вооруженных сил, которые внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне и в обеспечение безопасности страны в мирное время.