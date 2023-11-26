Никаких шансов, всех на убой: Киев анонсировал «комплексный мобилизационный план»

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лина любимцева

Население Украины сейчас стало ЗАЛОЖНИКОМ жЫдо-бандэровской хунты!! Эта хунта хочет, чтобы как можно больше погибло украинцев и чтобы потом во всем сделать виноватыми Россию и русских, и восстановить украинцев против них... Типа "они убили... твоего отца, твоего деда, твоего сына, твоего любимого"... Это уже будет кровная ненависть, вовеки не проходящая... ВСЕ РАССЧИТАЛИ, НЕГОДЯИ ЖИДОВСКИЕ!!