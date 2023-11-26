Вчера президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый «комплексный мобилизационный план», который ужесточит и методы отправки на фронт.
Никаких шансов, всех на убой: Киев анонсировал «комплексный мобилизационный план»
Комментарии
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лл
лина любимцева
Население Украины сейчас стало ЗАЛОЖНИКОМ жЫдо-бандэровской хунты!! Эта хунта хочет, чтобы как можно больше погибло украинцев и чтобы потом во всем сделать виноватыми Россию и русских, и восстановить украинцев против них... Типа "они убили... твоего отца, твоего деда, твоего сына, твоего любимого"... Это уже будет кровная ненависть, вовеки не проходящая... ВСЕ РАССЧИТАЛИ, НЕГОДЯИ ЖИДОВСКИЕ!!
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12 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Территория Украины очищается от аборигенов для последующего заселения евреями.
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12 час.
Антонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровна
Геноцид Украинского народа совершает Зеленский. За то что украинцы сделали для Евреев во времена ВОВ - уничтожили полтора миллиона Евреев
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10 час.
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