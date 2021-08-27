Заноза

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Юлия Витязева: Не спасти рядового Мыколу

Юлия Витязева: Не спасти рядового Мыколу

Эпопея с эвакуацией из Кабула достигла своего апофигея. Меньше, чем через неделю ловушка схлопнется и все, кого не успели вывезти, останутся наедине со своими проблемами, уповая лишь на милость и снисхождение талибов* За эти дни мы увидели многое.

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кормчий
То укропы обзывают себя русскими, чтобы не получить люлей от талибов,то им в падлу лететь российским самолётом. Где логика ? А её нет,как нет логики во всей политике Куева .
Дмитрий Гурин
Народ сам выбирает своих правителей. Попрыгали? Теперь в срочном порядке читайте и учите что такое "Укуба".

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