Юлия Витязева: Не спасти рядового Мыколу

Эпопея с эвакуацией из Кабула достигла своего апофигея. Меньше, чем через неделю ловушка схлопнется и все, кого не успели вывезти, останутся наедине со своими проблемами, уповая лишь на милость и снисхождение талибов* За эти дни мы увидели многое.