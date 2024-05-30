Глава X5 высказалась против госрегулирования цен на продукты

Глава X5 Group Екатерина Лобачева в интервью РБК выступила против госрегулирования цен на продукты. Чем больше рынок будет зарегулирован, тем будет больше манипуляций с перекупкой товара в магазинах для его перепродажи, объяснила она.
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